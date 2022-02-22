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الكشف عن المبلغ الضخم الذي تقاضاه «صلاح» للظهور مع إسعاد يونس (صور اللقاء)

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الثلاثاء، 22-02-2022 09:24 ص

ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن لاعب ليفربول والمنتخب الوطني النجم محمد صلاح تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة".
وحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته.
وظهر صلاح خلال البرومو كما لم تشاهده من قبل حيث تبادل حوارًا ضاحكًا مع إسعاد يونس التي قدمت له بعض المأكولات المصرية مثل الرز بلبن والترمس والبطاطا ، واختتمت البرومو بعبارتها الشهيرة : "مين قدنا أبو صلاح عندنا".
كواليس عديدة شهدها ظهور محمد صلاح لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري وكذلك شاشة DMC ، حيث بدأت المفاوضات مع محمد صلاح وإدارة أعماله في مطلع أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة باللقاء والمحاور وتوقيت التصوير ومدة اللقاء .
أما تصوير اللقاء فتم في أواخر شهر ديسمبر الماضي بانجلترا، في أحد المواقع الأثرية التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
لقاء صلاح مع اسعاد يونس سيكون مختلفًا تمامًا عن لقائه مع عمرو أديب ، هذا ما كشفته مصادر مقربة من اللاعب ، حيث دار اللقاء في إطار إنساني حول حياة محمد صلاح الشخصية وعلاقته ببناته وزوجته، ووالديه وأشقائه، وذكرياته خلال رحلة كفاحة قبل الاحتراف في أوروبا، وبالطبع علاقته بأصدقائه ، ولم يخل اللقاء من المواقف الإنسانية الطريفة .
شاهد هنا:
 

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