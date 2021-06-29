حسن راتب أمام النيابة: تعرفت على علاء حسانين في جلسة ذكر وحب الرسول

الثلاثاء، 29-06-2021
02:59 م
كشفت وسائل
إعلام، جانبًا من نص التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب
، فى اتهامه بتمويل النائب
السابق
علاء حسانين
فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وفى بداية
التحقيق واجهت النيابة المتهم حسن راتب
بأقوال المتهمين الآخرين، و أنكر حسن راتب
معرفته بهم وأنه لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أى أموال.
وأضاف حسن راتب
أنه
تعرف من قبل على النائب
السابق علاء حسانين
فى إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.
وكانت قد ألقت
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال حسن راتب
لتمويله علاء حسانين
فى عمليات التنقيب عن الآثار.
كشفت تحقيقات
النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين
وشقيقه في التنقيب
عن الآثار.
كما كشفت
اعترافات شقيق علاء حسانين
، عن قيام رجل الأعمال حسن راتب
بدفع ملايين الجنيهات
للبحث عن الآثار.
وكان النائب
السابق علاء حسانين
، المتهم في قضية الآثار، المشهور بـ نائب
الجن والعفاريت، أدلى بـ اعترافات صادمة
أمام النيابة في قضية الآثار وكان بحيازته 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد
أنها ليست أثرية.
وواجهت نيابة
جنوب القاهرة الكلية، النائب
السابق علاء حسانين
في قضية الآثار بالمضبوطات والتي
وصلت إلى 200 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.