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بعد اتهامها بقتله قهرًا.. بوسي: طليقي مات في السجن

الثلاثاء، 12-03-2024 03:32 م


علقت المطربة الشعبية بوسي، على اتهامها من شقيقة وليد فطين طليقها بقتله.
وقالت "بوسي"، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار، إنها اعتدات على التزام سياسة الصمت، حول الاتهامات التي طالتها بسبب خلافاتها مع طليقها، ولا تحب الرد على أي أخبار غير حقيقية، مرادفة: "اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقوله اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا".
وحول اتهام طليقها لها بتسببها في تدمير حياته وسمعته وحرمانه من ابنه، ردت قائلة: "في الوقت دا كان في خلافات بيني وبين طليقي وابني كان لسة صغير في السن، لكن مكنش برد احتراما ليه وعاملة حساب لابني".
وأضافت: "ابني دلوقتي عنده 16 سنه وبصرف النظر عما إذا كان أبوه شخص كويس ولا لأ، هذا الأمر لا يعني إلا والده فقط، مقدرش أجيب سيرته بحاجة وحشة".
توفي المنتج ورجل الأعمال وليد فطين، طليق الفنانة بوسي، بشكل مفاجئ يوم 25 يوليو 2023.
من جانبها، اتهمت شقيقة المنتج الراحل، طليقته المطربة بوسي بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة.

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