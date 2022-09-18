بعد إعلانها عدم شرب المياه 17 عاما.. جمال شعبان يرد على سماح أنور

الأحد، 18-09-2022
12:56 ص
نسمه عبد الوهاب
علق الدكتور جمال شعبان
استشاري قلب واوعية دموية، على تصريحات الفنانة سماح أنور
، التي قالت فيها إنها لم تتناول المياه
منذ 17 سنة كاملة.
وقال شعبان في تصريحات عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يا نجمة دي يمكن كرامة، خاصة بحضرتك، ربنا يزيدك بركات وكرامات، لكن الأشخاص العاديين اللي زينا، ما يقدروش يستغنوا عن المياة، لأن جسم الإنسان، 60% من وزنه مياه، و90% من الدم مياه، والواحد محتاج 2 لتر مياه يوميا على الأقل".
وأضاف شعبان: "أقصى مدة يحتملها الإنسان، بدون مياه بضعة أيام من 3 إلى 10، ولو وقفنا في الهوا بدون شرب المياه
، الجلد عندنا هينشف مش هيمتص مياه.. قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».. إنهم يدعون إلي طب جديد".