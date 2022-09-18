خبيرة تغذية تحذر من أطعمة تسبب ظهور الكرش !

الأحد، 18-09-2022
12:26 ص
نسمه عبد الوهاب
حذرت خبيرة التغذية، إيمي جودسون: «من الأطعمة مثل المكسرات وزبدة المكسرات والحمص والأفوكادو فبرغم من انها أطعمة غنية بالمغذيات ومذهلة بالنسبة لك، فإنها تحتوي جميعها على دهون صحية وتحتوي على سعرات حرارية أكثر من الكربوهيدرات أو البروتينات الأخرى».
وتابعت الخبيرة أن تناول كمية كافية من البروتين طوال اليوم، أمرًا ضروريًا للصحة العامة، خاصةً إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو إدارة فقدان الوزن
الحالي، وذلك بحسب موقع «Eat his Not that».
وأضافت: «البروتين ضروري لفقدان الوزن
لأنه يساعد في التخلص من الدهون وبناء العضلات الخالية من الدهون».
الأمر الثاني الذي يتسبب في اكتساب الوزن، هو كمية الزيت التي تستخدمها في طهي الأطعمة، فتشير الخبيرة إلى أن الزيت هو أحد تلك المكونات التي تجعل كثافة السعرات الحرارية في الطعام تزداد بشكل ملحوظ وسريع.
وتؤكد الاختصاصية أن الأطعمة الصحية مهمة، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ومع ذلك، يوصي بعض أخصائي التغذية بقياس حصص وجبات تلك الأطعمة الصحية، نظرًا لأن الإفراط في تناولها سيزيد أيضًا من السعرات الحرارية والتي من شأنها أن تبدو واضحة في الكرش
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