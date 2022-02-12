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بعد أيام من وفاتها.. القضاء يصدر أسرع حكم قضائي في قصية «فتاة الشرقية»

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هايدي
Native
Teads
السبت، 12-02-2022 09:49 ص
أصدرت محكمة الجنايات، حكمها في قضية وفاة الفتاة هايدي بالشرقية، في أسرع حكم قضائي تشهده مصر بعد عدة أيام من انتحار الفتاة بسبب الابتزاز الإلكتروني.
وقضت المحكمة "بإدانة المتهمتين الأولى والثانية الشقيقتين منى وعزة بالسجن 10 سنوات بتهمة التهديد، وعلى المتهمين الثلاثة إسلام ومحمد وغندورة والدة الشقيقتين بالسجن 6 سنوات بتهمة الاشتراك مع باقى المتهمين بارتكاب الجريمة، في واقعة الطالبة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني".
وكانت النيابة العامة، قد أحالت 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورا خادشة للمجنى عليها، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
ويأتي الحكم في غضون أيام بعد تحرك جميع الأجهزة الامنية والقضائية بمحافظة الشرقية بعد انتحار الطفلة هايدي والتي تبلغ من العمر قرابة الـ 16 عاما إثر تناولها حبه الغلال القاتلة نظرا لمرورها بحالة نفسية سيئة.
وبسؤال أسرة المجني عليها اتهموا 5 أشخص بينهم 3 من جيرانهم بالتسبب في وفاة نجلتهم وذلك عقب قيامهم بنشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي لم تتحملة الطفلة والتي قررت التخلص من حياتها.
 

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