أول تعليق من رشوان توفيق على ضجة زواجه من فتاة صغيرة

الإثنين، 15-07-2024
12:18 م
علق الفن
ان رشوان توفيق
، على ادعاء فتاة الزواج
منه بعد ظهورها معه في إحدى المناسبات.
وقال رشوان توفيق
في تصريحات تلفزيوينة،
لبرنامج "كلام الناس"، على فضائية "ام بي سي مصر"،:
"الصورة دي معنديش معلومة عنها وفؤجئت بالاخبار المنتشرة دي، هبة بنتي قالت
لي في صورة على الفيسبوك لحضرتك مع بنت صغيرة في السن، وقالت لي عن الأخبار
المنتشرة".
وأضاف رشوان: "بقى أنا بعد تاريخي كله
وحياتي دي كلها حد يحاول يسئ لي بهذه الطريقة بعد العمر ده كله؟، وأنا عندي 92 سنة
ويقولوا عنى اتجوزت واحدة".
وتابع: "أنا كنت تكرمت في مهرجان الإعلام
السنة الماضية، وكنت ملتحي عشان بعمل فيلم أهل الكهف، وناس كتيرة ولو بنت قعدت
جنبي عشان تتصور، أقول لها ربنا يسعدك أنت وأولادي وأحفادي".
ووجه رشوان توفيق
الشكر إلى الدولة ونقيب المهن
التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على اهتمامه بهذه المشكلة، متابعًا: "أنا زعلان
إن إزاي يقولوا متجوز شابة صغيرة ويشيلوا تاريخي ده كله".
وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع
فيديو لفتاة تظهر فيه برفقة الفن
ان رشوان توفيق
، وادعت خلاله زواجها منه.
يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق
فيلم "أهل
الكهف" بطولة خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى مسلسل
"إنحراف" بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم،
محمد لطفي،إخراج رؤوف عبد العزيز.