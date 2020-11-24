بعدما ورَّط محمد رمضان.. حمد المزروعي يكشف كواليس الصورة

الثلاثاء، 24-11-2020
02:20 م
المصريون
كشف الناشط الإماراتي المثير للجدل، حمد
المزروعي، كواليس صورة الفنان محمد رمضان
، مع الفنان الإسرائيلي، وذلك بعدما ورطه
بنشر الصورة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وقال "المزروعي"، في تغريدة على
حسابه بموقع "تويتر"،: "لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان
لم يكن
يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية.. للتوضيح
".
وكان حمد المزروعي
نشر صورة تجمعه مع محمد
رمضان، والمطرب الإسرائيلي عومير أدم، فيما شن رواد مواقع التواصل؛ هجومًا على
رمضان الذي برر الصورة بأنه لا يعلم جنسيته.
وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد لكلام
“المزروعي” بأن محمد رمضان
لا يعرف جنسية المطرب، فيما أكد آخرون أنه يعلم مع من
يتصور، لا سيما أنه التقط صورة مع لاعب إسرائيلي آخر.
وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارًا بوقف
"رمضان" عن التمثيل وإحالته للتحقيق يوم 5 ديسمبر القادم، فيما أعلن
"رمضان" انصياعه للقرار مستنكرًا ما يحدث معه على الرغم من توضيح
ه بانه
لم يكن يعرف جنسية الإسرائيلي.
وهاجم النشطاء "رمضان"، مواجهين
إنكاره بأنه كيف يتصور مع أكثر من شخص إسرائيلي دون معرفتهم ويقوم باحتضانهم بهذا
الشكل، مؤكدين مقاطعتهم له ولأعماله الفنية.