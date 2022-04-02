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بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

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السبت، 02-04-2022 11:16 ص
دخل شاب في غيبوبة عقب انتهاء حفل زفافه مباشرة، وأصيبت زوجته بحالة من الصدمة، لكن كانت الكارثة بعد مضي 4 ساعات في المستشفى أخبرهم الأطباء أن العريس توفى نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم.
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن عروساً تبلغ من العمر 22 عاما، فقدت زوجها عقب ساعات من عقد قرانها، وذلك بعد أن أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم ونقل على إثره إلى المستشفى.
أشارت العروس إلى أن الأمور في اليوم كانت تسير بسلام وهدوء وكان كل من العريس والعروس يستعدان للسفر في ليلة الزفاف لقضاء شهر العسل، إلا أن القدر لم يمهلهما الوقت للسفر.
شعر العريس بالصداع الشديد قبل بداية مراسم الزفاف، فأشار عليه أحد أصدقائه بدواء لتخفيف حدة الصداع، ولكنه لم يعلم أن ذلك الدواء سيتسبب في ارتفاع ضغط الدم للعريس، وحدث ما لم يتوقعه الجميع وأصيب العريس بالإغماء عقب انتهاء حفل الزفاف بعد أن شعر بدوار شديد.
جدير بالذكر أنه تم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عاما، إلى المستشفى ودخل في غيبوبة في ليلة الزفاف، ومكثت العروس بالفستان الأبيض تنتظره في المستشفى، إلا أن الطبيب أخبرهم بما لم يتوقعوه بأن العريس توفي نتيجة ارتفاع كبير في ضغط الدم.
 

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