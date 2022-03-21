زوجة تخلع زوجها بعد 3 شهور من زواجهما: «طلع دقة قديمة وبيلبس كاستور»

الإثنين، 21-03-2022
12:30 م
تقدمت "يارا. م"، صاحبة محل فساتين، بدعوى قضائية أمام محكمة
الأسرة في مصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوج
ها "أسعد. ك"، صاحب شركة
استيراد، بعد 3 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها "بيلبس بنطلون شارلستون
وبيجامة كاستور".
تقول "يارا": تعرفت على زوج
ي عن طريق شقيقته الصغرى، وارتبطنا
عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد عام تقدم لخطبتي لمدة سنتين، ثم انتقلنا سويًا إلى
عش الزوج
ية.
أكملت: اندهشت من شخصية زوج
ي بعد الزواج، فأثناء الخطبة كانت شقيقته تقوم
باختيار ملابسه كي اقتنع بشخصيته، وبعد الزواج تغير سلوكه ويظهر بشكل مُسن، وكلما
حاولت لفت انتباهه لم يأخذ كلماتي في الاعتبار ويتركني ويرحل.
ذكرت الزوج
ة: شعرت باستحالة المعيشة مع زوج
ي بعدما لاحظت النضارة التي ظهرت
فجأة بعد الزواج، وارتدائه البنطلون "الشارلستون" حيث أنه يسير على نسق
والده، ويقوم بعرض صوره كي أقوم بإخراج الفرق بينهما وبالفعل لا أجد.
وأضافت: وجدت نفسي أعيش بجيل السبعينيات ولا يريد زوج
ي التغير، فهو حريص
على ارتداء "بجامة كاستور" طوال الوقت، "طلع دقة قديمة" وحين
طالبته بالطلاق رفض تمامًا.
تختتم الزوج
ة: تركت زوج
ي هاربة إلى منزل أسرتي، وبعد فترة لم يحاول فيها
مصالحتي لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وأقمت دعوى خلع
ضده حملت رقم 349
لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.