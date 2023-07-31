بشرى ساره .. لا انقطاعات في الكهرباء بداية من الغد

الإثنين، 31-07-2023
01:00 م
نسمه عبد الوهاب
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن وزير الكهرباء أصدر منذ قليل تعليمات لشركات توزيع ونقل الكهرباء بوقف خطة تخفيف الأحمال وأن اليوم هو نهاية تنفيذ خطة تخفيف الأحمال.
وتابع المصدر أنه تم وقف كل الخطط والجداول التى تم اعدادها وكان من المقرر عرضها على رئيس الوزراء اليوم.
وكان مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، كشف أن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء
فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، استعدادا لإعلانه اليوم بعد عرضه على رئيس الوزراء .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أعلن فى مؤتمر صحفى أن أزمة انقطاع الكهرباء
بدأت منذ يوم ١٧ يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر بل العالم أجمع كما أعلنت الامم المتحدة فى بيان تؤكد أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة علي الاطلاق .
وكشف مدبولى أن مصر تحتاج في الذروة الي ٣٣ جيجا وهذا يحتاج الي ١٢٩ مليون متر مكعب من الغاز والمازوت يوميا و الغاز الطبيعي متاح لكن المازوت نستورد بعضه بقيمة تتراوح بين 250 مليون دولار الى 300 مليون دولار.