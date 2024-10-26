أول تعليق من أمريكا بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران الآن

السبت، 26-10-2024
05:00 ص
علقت وزارة الدفاع الأمريكي «البنتاجون»، على الهجوم الإسرائيلي على إيران
الآن، قائلة: «نحن على علم بتقارير الانفجارات في إيران
ومازلنا نتحقق منها»،
ونقلت وكالة «رويترز»، عن إعلام أمريكي، يقول إن البيت الأبيض أخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران
.
رسميًا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم على إيران
منذ قليل؛ أعلن جيش الاحتلال، رسميا بدء شن هجمات دقيقة في إيران
، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
وعقب إعلان إسرائيل الهجوم على إيران
، قال جيش الاحتلال، إنه يجري تقييمًا متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.