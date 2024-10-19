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إليسا توجه رسالة نارية لـ إيران : «دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن»

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إليسا
السبت، 19-10-2024 03:09 م
عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها بالتدخل الإيراني العلني في لبنان، وذلك بعد تصريح رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي 1701، واعتبرت ذلك تدخلًا في الشأن اللبناني.
إليسا تهاجم رئيس البرلمان الايراني
وكتبت اليسا مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة، عبر حسابها الرسمي «إكس»: «انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة ل»لو فيغارو«انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت».

وأضافت: «بأي حق قاليباف بيحكي باسم لينان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟».
واختتمت: «بيقولوا ما في حق بيموت ووراه مُطالب.. منطلب من الحكومة اللبنانية تاخد موقف فورا، منطلب يكون عنا مسؤولين، عن جد مسؤولين، وما بقا بيفرّطوا بكرامة وسيادة لبنان».
انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة ل«لو فيغارو» انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لينان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن ؟؟

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