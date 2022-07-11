الثلاثاء 12 يوليه 2022
توقيت مصر 00:41 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أغرب ما قاله زوج شيماء جمال للمحكمة في أولى جلسات محاكمته

فرج عامر: رحيل 35 لاعبًا من الأهلي بعد قرار الـ فيفا

يذبح عمه في عيد الأضحى بالجيزة والسبب صادم

بسبب عدم وجود تعاملات.. تعرف على سعر الدولار في البنوك ثالث يوم العيد

بسبب هذا المرض.. فتاة جميلة بلحية وشارب تتحدث عن معاناتها (صور)

عين شمس.. فشل في معاشرة زوجة عمه فقتلها

بعد هروبه.. أول تعليق لرئيس سريلانكا

تفاصيل مقتل معارض سعودي في لبنان ومفاجأة بشأن الجناة.. والسفير يعلق

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو

أول تعليق إسرائيلي على «حرق 20 جنديًا مصريًا أحياء في حرب 67»

ADS
 

بسبب هذا المرض.. فتاة جميلة بلحية وشارب تتحدث عن معاناتها (صور)

i
ا
Native
Teads
الإثنين، 11-07-2022 12:09 م

عانت فتاة كندية في الثلاثينات من عمرها، من نمو الشعر حول ذقنها منذ أن كانت تبلغ 16 عامًا، وتم تشخيصها لاحقًا بمتلازمة تكيس المبايض، مما تسبب في النمو المفرط للشعر بوجهها.

وكانت جينيفيف، 34 عامًا، من أونتاريو، كندا تخضع للحلاقة كل يومين للتخلص من الشعر ولكن مع حلول يومين آخرين يبدأ الشعر في التكاثر، حتى واجهت الكثير من التنمر في المرحلة المدرسية والجامعية ولكنها تقبلت الأمر فيما بعد.
وقالت بحسب صحيفة مترو البريطانية: "لقد شعرت بالخجل الشديد من لحيةي، وتعرضت للتنمر في المدرسة بسبب ذلك وكان الأطفال يطلبون مني أن أحلق أو يسألونني عما إذا كنت أعرف كيف أفعل ذلك."
وأضافت:"عندما تلقيت تشخيص متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، شعرت بالارتياح لوجود شيء للبحث فيه ولأنني أعرف أن هناك سببًا لحدوث هذه الأشياء لي.


وتابعت:"شعرت أيضًا بفقدان الأمل بسبب فكرة عدم القدرة على أن أكون أماً في المستقبل لأنه أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء، وجعلتني متلازمة تكيس المبايض أرغب في الاختباء وشعرت بأنني سُرقت من أنوثتي."

لم تبدأ جينيفيف بتجربة ترك شعر وجهها ينمو إلا بعد انتشار الوباء، وبدأت في مشاركة صور لحيةها على الإنترنت، مما ساعدها على نمو ثقتها بنفسها، حتى تم إلهامها أخيرًا للخروج في العالم كامرأة ملتحية.


وقالت:"بدأت في إطالة لحيةي منذ سبتمبر 2021، وأصبحت أكثر ثقة من أي وقت مضى، حيث تمكنت من قبول نفسي كما أنا ويمكنني أن أتجول في الأماكن العامة مع لحيةي بثقة".

وتابعت:"المثير للدهشة، منذ أن تركت لحيةي بالكامل، لم أواجه أي رد فعل عنيف أو تنمر، وأشعر بثقة أكبر عندما لم أتمكن من أن أكون نفسي الحقيقية وكنت مختبئًا بعيدًا، كنت قلقة.

 

إقرأ ايضا

1835880_0

أغرب ما قاله زوج شيماء جمال للمحكمة في أولى جلسات محاكمته

FB_IMG_1650574243121

يذبح عمه في عيد الأضحى بالجيزة والسبب صادم

images

عين شمس.. فشل في معاشرة زوجة عمه فقتلها

أخبار متعلقة

163-001819-mortada-mansour-new-attac-against-ahly_700x400

مرتضى منصور يتحدى فريد الديب ويعلن التطوع للدفاع عن نيرة أشرف

FVo0jvSXoAQpe8p

حقيقة وفاة «عروس السودان» التي أثارت الجدل

images

تكتشف أن عريسها فتاة بعد 10 شهور زواج وتفجر مفاجأة عن العلاقة الحميمية بينهما

20220504062503253

هتك عرضها من الخلف.. «فتاة الدليفري» تُسلم متحرش «العشرين» للشرطة

54007-21427143_180560789155213_1030823350493343591_o

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

220125-16169524000932141

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد