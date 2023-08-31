الخميس، 31-08-2023
10:41 ص
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقف التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، ومنعها من الغناء في مصر، حتى التحقيق معها وانتظار نتيجة التحقيق.
كما قررت النقابة تحويل المطربة للتحقيق بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله سارة زكريا وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة.
كما وجهت خلال الحفل حديثها إلى الجمهور قائلة: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.
وأثارت تصريحات المطربة اللبنانية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبر مغردون ماقالته إهانة للمصريين .
الجدير بالذكر أن المطربة اشتهرت بأغنيتها "تيجي نتجوز في السر
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