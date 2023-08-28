شاهد الفيديو المتسبب في إحالة عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق

الإثنين، 28-08-2023
09:28 ص
قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة مطربي المهرجانات، عمر كمال
وحمو بيكا
، للتحقيق بشكل فوري، بسبب طرحهما أغنية بعنوان "إنتي معفنة"، والتي أثارت الجدل.
وظهر عمر كمال
وحمو بيكا
، في مقطع فيديو، وهما يغنيان أغنية بعنوان "إنتي معفنة"، وتحمل كلمات لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
ومن جانبه قال حمو بيكا
إنه لم يقصد إهانة أحد وبالأخص المرأة، مؤكدا أنه غير كلمات أغنية "إنتي معلمة" إلى "إنتي معفنة" للمزاح مع جمهوره لا غير.
الجدير بالذكر أنه تم حذف جميع الفيديوهات التي تحمل كلمات "إنتي معفنة" من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إحالة عمر كمال
وحمو بيكا
، للتحقيق.