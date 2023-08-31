"انتي معفنة".. قرار رسمي بإيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء

الخميس، 31-08-2023
10:37 ص
تعرض المطرب عمر كمال
ومؤدي المهرجانات حمو بيكا
للإيقاف مع استدعائهما للتحقيق معهما، من قبل نقابة المهن الموسيقية، بعد أغنيتهما المسيئة للمرأة "أنتي معفنة"!
وقررت النقابة بإيقاف كلا من عمر كمال
وحمو بيكا
، لمدة أسبوع بداية من 3 سبتمبر المقبل، وتغريمهما 50 ألف جنيه.
يذكر أنه قبل أيام، بث المطربان أغنية تضمنت كلمات محرفة لكلمات أغنية "إنتي معلمة" وتغيير كلماتها إلى "إنتي معفنة"، وكلمات أخرى مسيئة للمرأة، ونشر عمر كمال
مقطع الفيديو ما أدى لغضب واسع على مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض إهانة للمرأة.