الأحد 07 مارس 2021
توقيت مصر 01:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس يوم غد الأحد

أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية

كويتية شهيرة تؤازر فنانة مصرية مصابة بالشلل.. شاهد ماذا حدث

بعد كورونا.. حمى الخنازير الإفريقية تتفشى في الصين

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب فى أبطال افريقيا

الكويت تخرج عن بكرة أبيها.. ماذا يحدث؟

لماذا لم يتبرأ يوسف شعبان من «حمام الملاطيلي» قبل وفاته؟ (فيديو)

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت

«ساسي» يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجى والزمالك فى أبطال افريقيا

ADS
 

أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية

عمرو محمود عباس
عمرو محمود عباس
 
السبت، 06-03-2021 09:50 م الطيب حسين
علقت وزارة الخارجية المصرية قبل قليل، على مقتل أحد المواطنين المصريين في السعودية بالرصاص.

وقالت الوزارة في بيان عبر "فيس بوك" إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل مواطن مصري وإصابة آخر بجروح أمس 5 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن وجرح المواطن الآخر، وهو سامي محمد حسن، قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.

وتابع أن القنصلية حرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

كما أكد عباس أن القنصلية العامة في الرياض تتابع من كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية. وقدمت وزارة الخارجية خالص تعازيها لأسرة الفقيد
 

إقرأ ايضا

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس يوم غد الأحد

مي العيدان و منى عبد المجيد

كويتية شهيرة تؤازر فنانة مصرية مصابة بالشلل.. شاهد ماذا حدث

يوسف شعبان

لماذا لم يتبرأ يوسف شعبان من «حمام الملاطيلي» قبل وفاته؟ (فيديو)

أخبار متعلقة

Capture

صادم.. كاميرا مراقبة توثق أغرب سطو مسلح على محل بالسعودية

علي حميدة

علي حميدة يرفض سماع الموسيقى ويطلب تشغيل القرآن قبل وفاته بدقائق: مش وقت أغاني

فريق الزمالك

جمعة ينتقد تعادل الزمالك : لوموا الـ (....) اللي أقنعهم إنهم ممكن يكسبوا بايرن ميونيخ

فنان

ليس محمد مختار .. نادية الجندي تفجر مفاجأة مدوية عن زوجها الحالي

.

شاهد .. هذه الصورة لاثنين من أشهر فناني مصر في طفولتهما .. هل تستطيع تخمين اسميهما؟

صورة من اللقاء

تصريحات قوية من السيسي دعمًا للسعودية