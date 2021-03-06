أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية

السبت، 06-03-2021
09:50 م
الطيب حسين
علقت وزارة الخارجية المصر
ية قبل قليل، على مقتل أحد المواطنين المصر
يين في السعودية
بالرصاص.
وقالت الوزارة في بيان عبر "فيس بوك" إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل مواطن مصر
ي وإصابة آخر بجروح أمس 5 مارس الجاري في العاصمة السعودية
الرياض.
وذكر السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصر
يين في الخارج، بأنه فور وقوع مقتل المواطن المصر
ي عشري محمد حسن
وجرح المواطن الآخر، وهو سامي محمد حسن، قامت القنصلية العامة المصر
ية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.
وتابع أن القنصلية حرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية
المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية
في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.
كما أكد عباس أن القنصلية العامة في الرياض تتابع من كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.
وقدمت وزارة الخارجية خالص تعازيها لأسرة الفقيد