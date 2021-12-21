بسبب البرد الشديد.. إباحة التيمم من الجنابة بدلا من الغسل لهؤلاء فقط

الثلاثاء، 21-12-2021
10:41 ص
يعاني البعض من صعوبة في الغسل من
الجنابة بسبب البرد الشديد، لذلك يتسائلون عن إمكانية التيمم
بسبب الماء البارد،
وهو ما حسمه الفقهاء بأنه لا يجوز للإنسان التيمم
بدلا من غسل الجنابه، حتى لو كان
الماء باردًا، إلا إذا كان هناك عذر لمرض ونحوه وأمره الطبيب بالتيمم
وعدم استخدام
الماء، فيجوز ذلك من أجل عذر المرض.
ويصعب الغسل بالماء وقد يتعذر على البعض تسخينه، بما يجعلهم يتساءلون عن هل
يجوز التيمم
من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟، وإن كان هذا جائز فكيف يكون
التيمم
من الجنابة؟، وماذا عن الوضوء ؟، وما نحوها من الأسئلة التي فرضتها أجواء
البرد الشديد الذي صعب على البعض استخدام الماء ، ولعل أبرزها بعد الوضوء ،
الاستفهام عن هل يجوز التيمم
من الجنابة بسبب البرد الشديد؟.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم
رخصة
يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا أي لا يوجد ماء.
وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على
فيس بوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم
وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر ؟
أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي
فيه، أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء
مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.
وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان التيمم
بدلا من الوضوء بسبب أن الماء
بارد، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء
ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم
وإدراك الصلاة حتى لا
تخرج عن وقتها.