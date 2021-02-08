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ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

الأرصاد
الأرصاد
 
الإثنين، 08-02-2021 10:00 م الطيب حسين
يشهد يوم غد الثلاثاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية. ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:
القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.
 

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