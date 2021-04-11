عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

الأحد، 11-04-2021
06:26 م
المصريون
اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأحد، جدول
ي صلاتي التراويح
والتهجد بالحرمين
الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح
في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5
تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين
والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد السديس حرص القيادة الرشيدة على استمرار إقامة الشعائر
في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات
في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة
العدوى، بحسب صحيفة "سبق" السعودية
.
وتابع السديس "جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال
موسم رمضان بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن".
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير
أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.