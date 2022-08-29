الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

أثارت ضجة.. منشور يكشف سبب اقتحام رجال الشرطة دار أيتام فتيات في السعودية

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا»

عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

ADS
 

بالفيديو.. وفاة رجل على باب المسجد أثناء دخوله لصلاة الفجر

تنزيل
الرجل
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 12:07 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد المساجد بمدينة رفح بقطاع غزة، يوثق لحظة وفاة رجل مسن أثناء دخوله المسجد لآداء صلاة الفجر.
وبحسب مغردين، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.
ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.
الفيديو هنا :
 

إقرأ ايضا

0

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

2022_8_30_17_27_15_317

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

198-013306-zaina-beachwear-egypt-4

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. المباحث تلقي القبض على شاب أثناء الصلاة داخل منزل و "الداخلية توضح

20750-خناقة-داخل-مسجد-بالمعادى--(1)

واقعة مؤسفة.. مشاجرة بالسيوف داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة