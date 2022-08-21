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واقعة مؤسفة.. مشاجرة بالسيوف داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة

20750-خناقة-داخل-مسجد-بالمعادى--(1)
مشاجرة في مسجد
Native
Teads
الأحد، 21-08-2022 02:39 م

شهد المغرب واقعة مؤسفة، الجمعة، حين اقتحم شخصان صلاة الجمعة داخل أحد مساجد مدينة فاس، وتشاجرا بالأسلحة البيضاء وسط ذهول المصلين.

واقتحم الشخصان المسجد في مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس شمال البلاد، وكانا مدججين بأسلحة بيضاء، بالتزامن مع أداء صلاة الجمعة، بحسب صحيفة "أغادير 24" المحلية.
وسردت الصحيفة تفاصيل الواقعة، موضحة أن الشخصين كانا في حالة اندفاع قوية، وكل منهما يحمل سيفًا، وانخرطا في مواجهة وسط المسجد الذي كان يعج بالمصلين.

وذكرت مصادر إعلامية أن الواقعة خلفت حالة من الرعب والهلع في صفوف المصلين، وسارع بعضهم إلى مغادرة المسجد، خوفا من تعرضهم للأذى من قبل المتشاجرين.

وأوضحت المصادر أن شرارة المواجهة اندلعت حين طارد أحدهما الآخر بدافع الاعتداء عليه، بينما لاذ الآخر بالمسجد هربا من بطش غريمه، الذي لحق به إلى داخل المسجد.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت قوات الأمن إلى المسجد، لكن الشخصين الجانحين كانا قد فرا من المكان، في الوقت الذي تتواصل فيه التحريات لتحديد هويتهما من أجل توقيفهما.

وبحسب الصحيفة، أثارت الواقعة غضب المصلين وباقي المواطنين، بسبب انتهاك حرمة المسجد وتعطيل الصلاة، بعدما قرر مصلون المغادرة، حرصا على أمنهم وسلامتهم.
 

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