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والد رهف القحطاني يستفز السعوديين بفيديو غير متوقع معها

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رهف القحطاني
Native
Teads
الخميس، 26-05-2022 10:13 ص

بعد حالة الجدل التي استمرت أيام بسبب مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، بعد ظهورها في رحلة سياحية رفقة صديقتها مروج الرحيلي في المالديف، عادت رهف لإثارة الجدل بفيديو مع والدها.
وظهرت رهف القحطاني في فيديو جديد بين أحضان والدها عقب عودتها من رحلتها، بينما هو يقبلها وتسأله :"إيش تعبيرك عني في كلمتين؟"، ليجيبها:" أنِت الغالية.. أنِت الحلوة.. أنِت العاقلة..". وضحكت "رهف" بصوت مسموع بعد هذه الكلمات من الأب.
لكن بعض المغردين لم يعجبهم طريقة تعامل الأب مع ابنته خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها بملابسها في المالديف، وظهورها في فيديوهات يعتبرها البعض جريئة وغير لائقة، وهو ما دعا إلى إيقاع غرامة مالية عليها رفقة صديقتها مروج الرحيلي قدرها 400 ألف ريال لإسائتها لدولة شقيقة عندما كانت في رحلتها.
واعتبر البعض أن الفيديو مستفز للبعض، خاصة بعد العقوبات التي فرضت عليها.
وقال مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الإعلام المرئي والمسموع، سعد السحيمي، لقناة «الإخبارية»: «المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة».
وأشار في تصريحاته غلى أن القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي«.
 

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