تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

الأحد، 12-06-2022
01:12 م
نشرت الفنانة هايدى موسى،
تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن دخولها
المستشفى
بعد تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة.
وقالت هايدى موسى: “بسم الله
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.
وكانت تعرضت هايدى موسى
للاعتداء مؤخرا من قبل بعض الأشخاص وعلقت على انستجرام، قائلة: “كانوا 5 بنات
وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وأنتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما
ورايا، وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش
مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه”.
وكانت قد تقدمت الفنانة هايدي
موسى تتر مسلسل “وجوه”، من بطولة حنان مطاوع، و أغنية التتر باسم "متفصلة على
الجرح" ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.