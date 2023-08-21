بالفيديو.. عريس يفاجئ المعازيم بوليمة سمك بدلًا من اللحوم

الإثنين، 21-08-2023
12:41 م
وثق مقطع فيديو تقديم مواطن سعودي عشاء سمك للمعازيم في حفل زواج بدلا من مفطح اللحم.
وأظهر الفيديو المعازيم يجلسون أمام موائد تحتوي على كميات كبيرة من السمك، والأرز، ويتناولون الطعام.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "إذا تبي صدق أكثر الشعب يحب مفطح لحم في كل وقت بخصوص سمك ناس تحبه يوم الجمعة"، فيما قال مغرد: "عشاء لذيذ وفكرة حلوة تغير لازم لحم يعني هههههه شكله مشهي والسمك مفيد وأغلى تراه".
وأضاف مغرد: "الله لو يعزمني العريس
على بروست أو أقل لقول جمل الله حالك وكثر الله خيرك والله يبني بيتك ، لازم نغير الكثير من القناعات يا ناس ، الرجل على قد حاله يمكن ، وفي النهايه هذي نعمة".