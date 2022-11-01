بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

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الثلاثاء، 01-11-2022 11:49 ص
أحبطت سلطات ميناء القاهرة الجوي، محاولة أحد الأشخاص تهريب عملات أجنبية داخل طيور مجمدة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن أمن ميناء القاهرة الجوي ضبط صاحب شركة قطع غيار حاسب آلي، مقيم بمحافظة الجيزة، في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، وهو يُحاول تهريب مبلغ كبير من العملات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه "ضبط بحوزة المذكور من خلال استخدام السلطات الأمنية للتقنيات الحديثة في التفتيش، مبالغ مالية وعملات أجنبية بلغت "143.100 دولار أمريكي، و91.350 يورو، كانت مخبأة داخل طيور مجمدة (دجاج)".

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

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