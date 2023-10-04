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انقطاع الكهرباء عن برنامج شريف عامر على الهواء

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شريف عامر
الأربعاء، 04-10-2023 11:45 ص


كشف الإعلامي شريف عامر، عن انقطاع الكهرباء عن برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لمدة 3 دقائق  ونصف، الأمر الذي دفعه للخروج لفاصل إعلاني.
وقال شريف عامر: "لأول مرة تحدث معي خلال مسيرتي الإعلامية أن يتعرض برنامجي لانقطاع الكهرباء بسبب عطل أو مشكلة في أحد قطع غيار المحولات ولكن تعاملنا مع الأمر سريعًا".
وتابع: "بمناسبة حرب أكتوبر والعبور، فلقد عبرنا لحظة قطع الكهرباء اللي استمرت بالظبط 3 دقايق ونص، علشان أنا يبقى في تاريخ الشغلانة مرينا بكل الظروف، قطعة غيار في محول أو مولد أعلنت تمردها علينا".
وعلق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "الكهرباء عادت أيضًا بروح أكتوبر"


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