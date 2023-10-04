انقطاع الكهرباء عن برنامج شريف عامر على الهواء

الأربعاء، 04-10-2023
11:45 ص
كشف الإعلامي شريف عامر
، عن انقطاع الكهرباء
عن برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لمدة 3 دقائق ونصف، الأمر الذي دفعه للخروج لفاصل إعلاني.
وقال شريف عامر
: "لأول مرة تحدث معي خلال مسيرتي الإعلامية أن يتعرض برنامجي لانقطاع الكهرباء
بسبب عطل أو مشكلة في أحد قطع غيار المحولات ولكن تعاملنا مع الأمر سريعًا".
وتابع: "بمناسبة حرب أكتوبر والعبور، فلقد عبرنا لحظة قطع الكهرباء اللي استمرت بالظبط 3 دقايق ونص، علشان أنا يبقى في تاريخ الشغلانة مرينا بكل الظروف، قطعة غيار في محول أو مولد أعلنت تمردها علينا".
وعلق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "الكهرباء عادت أيضًا بروح أكتوبر"