«النقشبندي».. قصة «مولاي إني ببابك» التي تدخل فيها «السادات» بنفسه
السادات والنقشبندي
الأحد، 14-02-202110:00 صالمصريون
يوافق اليوم ذكرى وفاة الشيخ سيد محمد النقشبندي، الذي
رحل إثر نوبة قلبية في 14 فبراير 1979م .
يعتبر الشيخ النقشبندي حالة نادرة في الأناشيد الدينية
والمقامات الصوتية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد جوانب
عجيبة في حياة الشيخ الراحل، الذي تعتبر أنشودة" مولاي إني ببابك" من
روائعه، وألحان بليغ حمدي، والتي لها قصة عجيبة بسبب تدخل الرئيس السادات فيها
بنفسه.
شاهد الفيديو: