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«النعش رفض دخول القبر».. أغرب ما حدث أثناء دفن مفيد فوزي (فيديو)

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لحظة دفن مفيد فوزي
Native
Teads
الثلاثاء، 06-12-2022 12:03 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب يوثق لحظة دفن الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي رحل يوم الأحد، بعد صراع مع المرض.
وأظهر الفيديو لحظة محاولة إدخال النعش "الصندوق" الذي يحمل جثمان الكاتب الراحل إلى قبره، لكن رفض الدخول بسبب حجم الصندوق ما دفع حاملوه إلى تكسير زخارف مذهبة على النعش لكن لم يستطيعوا إدخاله أيضًا.
ولجأ المشاركون في دفنه في النهاية إلى تكسير أجزاء من جدار المقبرة لتوسعة المدخل ليتمكنوا من إدخال الصندوق، فسقطت الرخامة التذكارية المدون عليها اسمه وتاريخ الوفاة.
وفي النهاية تمكنوا من وضع الصندوق داخل المقبرة بعد تكسير أجزاء منها ثم إعادة إغلاقها مرة أخرى.

وتوفى الأحد الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة  بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

و كان قد أعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وقال مصطفى بكري في تغريدة على "تويتر": "يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وتم حجزه في أحد المستشفيات الخاصة، مفيد فوزي أفني عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه".

وتابع مصطفى بكري: "أتوجه بهذا النداء إلي رئيس الجمهورية الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلي أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج".
شاهد الفيديو بالضغط هنا 
 

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