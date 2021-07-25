المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص جريئة:«الحمد لله رقصت كل شيء»

عادت
الفنانة المعروفة باسم "المهرة البحرينية"، لإثارة الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي في الخليج، بعد نشر مجموعة من الفيديوهات التي بدت فيها ترقص في
إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة وملابس جريئة، مع التعليق: “الحمدلله رقصت كل شيء حتى
تعبت”.
وظهرت
في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل وهي ترتدي فستان أسود
وهي ترقص على أكثر من أغنية وبأكثر من طريقة . المهرة البحرينية أكدت من قبل أنها لن تُعلن
عن اسمها الحقيقي أبداً لأن الاسم الحالي يُعبر عن شخصيتها أكثر وأقرب إلى نفسها وتريد
أن يظل هذا الاسم في ذاكرة الجمهور.