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"اللي انتي عايزاه مش هيحصل".. هاني الناظر يصدم أسما شريف منير

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أسما شريف منير
الأحد، 27-08-2023 12:10 م


علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على حلق الفنانة أسما شريف منير لشعرها؛ بسبب إجهاده وتساقطه، ورغبتها في زيادة كثافته.

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" علميا لا تسهم حلاقة الشعر في زيادة كثافته".

وأضاف هاني الناظر :" هناك أسباب كثيرة تتسبب في عدم زيادة كثافة الشعر"، مضيفا:" حلاقة الشعر مش هتخليه يتقل".

وتابع هاني الناظر:" هناك أسباب مرضية كثيرة تؤدي إلى تساقط الشعر وهناك العديد من الطرق العلاجية غير حلاقة الشعر ".

ولفت هاني الناظر :" لو الفرد مصاب بالغدة الدرقية؛ قد يصاب بتساقط الشعر، وبالتالي لا بد من علاج الغدة الدرقية".

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