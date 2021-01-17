الكويت.. الكشف عن فساد في 37 جهة حكومية

الأحد، 17-01-2021
06:35 م
المصريون
كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد
بالكويت “نزاهة” عن تقرير
ها
السنوي الخاص بعام 2020 والذي أكد وجود شبهات بالفساد
في 37 جهة حكومية.
وأوضح التقرير
أنه تم تسجيل 90 بلاغاً جديداً خلال عام
2020، حول شبهات فساد
في 37 جهة حكومية، مشيرا إلى أن أكثر الجهات التي تم الإبلاغ
عن وجود شبهات بالفساد
فيها، حيث كانت وزارة الصحة الكويتية في المقدمة بمعدل 11 بلاغا،
وجاءت بعد الصحة وزارة الأوقاف بـ6 بلاغات.
أما بقية الوزارات فقد جاء عدد البلاغات بصورة أقل حيث سجل
ضد وزارات الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، والداخلية، والأشغال، والتربية، 4 بلاغات.
وأكد التقرير
أن بلاغين اثنين تتم دراستهما ضد كل من وزارات
الشؤون والإعلام والعدل والمالية، وهيئة الغذاء، والطيران المدني.
وعن الهيئات والمؤسسات، فقد أكد التقرير
وجود بلاغ واحد بالفساد
ضد كل من “المعلومات المدنية، أمانة الأوقاف، وزارة النفط، شؤون القصّر، مجلس التخطيط،
هيئة الاستثمار، جهاز المراقبين الماليين، هيئة الصناعة، مؤسسة الموانئ، هيئة الشباب،
ووزارة التجارة والصناعة”.
وأشار التقرير
إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها “نزاهة”
ضد مؤسسات وجهات اجتماعية بلغ 12 بلاغاً.