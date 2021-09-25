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الكشف عن جنسية المقيم الذي حاول دهس رجل شرطة سعودي في العيد الوطني

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السبت، 25-09-2021 02:36 م

ألقت الشرطة السعودية القبض، على مقيم حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيمه عملية المرور في أحد الطرق الرئيسة بمنطقة تبوك، شمالي المملكة، تزامنا مع احتفالات ”اليوم الوطني الـ91″.
ونقل الأمن العام السعودي في بيان له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك خالد الغبان، قوله الجمعة، إن ”الجهات الأمنية قبضت على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة في المنطقة“.
وأضاف الغبان أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقيم، وإشعار فرع النيابة العامة“.
وكان مقطع فيديو متداول على حسابات سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة إصرار رجل الأمن (المعني) على إيقاف المتهم، حيث ظل متمسكا في مركبته، رغم عدم توقف الأخير، حتى نجح بالفعل في إيقافه.
ولم تعرف أسباب وملابسات الحادثة، وسبب محاولة دهس المقيم لرجل الأمن وعدم توقفه.

 

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