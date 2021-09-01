كاميرا مراقبة توثق لحظة دهس توكتوك لسيدتين

تداول رواد مواقع التواصل فيديو صادماً لتوكتوكدهسسيدتين
في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة، حيث
تبين أنه خلال قيادته لمركبة توكتوك حاول تخطي مركبة “توكتوك” أخرى بأحد الشوارع وتزامن
تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة “ميكروباص” في مواجهته فحاول تفاديها لكنه اختل توزانه
وانحرفت منه عجلة القيادة.
وأوضحت أن المركبة وخلال عبورها الخاطئ اصطدمت بسيدتين تصادف
مرورهما في الشارع وأحدثا بهما إصابات بالغة.
وكشفت التحقيقات أن السيدتين شقيقتان وأنهما كانتا في طريقهما
لزيارة عائلية، وتم نقلهما للمستشفى، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق اللازمة.