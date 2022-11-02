الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد

الأربعاء، 02-11-2022
11:11 ص
تصدر مرض الشيف أسامة السيد
محركات البحث عبر الإنترنت من قبل المواطنين
خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته بشكل رسمي.
كشف الفنان مراد مكرم، عن مرض الشيف أسامة السيد
الذي توفى بسببه أمس
الثلاثاء، حيث أحدث حالة من الحزن بين الجميع.
وقال "مكرم"، إن الشيف أسامة السيد
، لم يكن في مصر، لافتا إلى أن
القريبين منه كانوا يعلمون بإصابته بمرض السرطان قبل أيام من سفره.
وأضاف مكرم في تصريحات صحفية: الناس القريبة منه كانت تعلم أن عنده سرطان،
لكن هل مات بسببه؟ معرفش.
وأعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء.
ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة
عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".
وكان الشيف أسامة نشر الشهر الماضي رسالة لمتابعيه طلب منهم فيها الدعاء
له. وكتب فيها: أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا
بين يدى الرحمن".
يذكر أن الشيف أسامة السيد
طباخ وشيف مصري أمريكي قدم العديد من البرامج
التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، أبرزها "من مطبخ أسامة" على شاشة
"سفرة". وهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس
جمعية "الشيفات المصريين".