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القبض على مدرسة الأحياء بطلة واقعة البودي جاردات

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Teads
الأحد، 15-05-2022 09:29 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على الأستاذة أسماء مدرسة الأحياء بعد التوصل لمكان اختفائها في منزل والدها بمنطقة الطالبية.
 وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل في أي مدرسة وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الأزبكية بالقاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.
وتمكنت المباحث من ضبط جميع المشاركين في تنظيم ذلك العرض ومن بينهم زوجها المسؤول عن الفرقة المسرحية و4 بودي جاردات.
وأفادت تحريات مباحث الجيزة أن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحة، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حقيقية وأن الشرطة قامت بالبحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.
وأجرت أجهزة الأمن في الجيزة تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الأحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب وظهر بجانبها مجموعة من البودي جاردات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس ما آثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
كان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صور مدرسة الأحياء على نطاق واسع وتبعها خروج المدرسة للحديث لصحيفة لوطن عن الواقعة وأكدت أنها أقامت حفلة من أجل تبسيط المعلومات للطلاب وأنها وزعت المعلومات على هيئة مسرحية وأن تكاليف حجز القاعة وإجراءات التأمين كانت على نفقتها، وأن ظهور عدد من الجاردات كان حقيقيًا وأنهم كانوا قرابة 20 شابًا وأثناء دخولها القاعة تبعها عدد منهم تقديرًا لها.
وبعرضها على النيابة تم إخلاء سبيلها رفقة زوجها بكفالة مالية على ذمة القضية.
 

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