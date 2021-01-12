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القبض على محمد قمصان «محارب السرطان» والنيابة تتطلب تحريات الأمن

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محمد قمصان
 
الثلاثاء، 12-01-2021 10:18 ص المصريون

ألقت قوات الأمن القبض على محمد قمصان المعروف إعلاميًا بـ "محارب السرطان"، وقررت نيابة دسوق بكفر الشيخ، حجزه لحين ورود تحريات فرع البحث الجنائى، اليوم، حول الواقعة وظروفها.
ووجهت النيابة العامة، خلال التحقيقات التي أشرف عليها، المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق، اتهامات إذاعة أخبار كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.
وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد استدعت الشاب محمد قمصان، المعروف إعلاميًا بـ"محارب السرطان"، للتأكد من إصابته بالمرض أو ادعائه لذلك، ونشر الأكاذيب على السوشيال ميديا.
ونشر "قمصان" منذ يومين، مقطع فيديو "بث مباشر" مدته لم يتجاوز 4 دقائق، عبر فيه عن غضبه لانتقاد البعض له، مؤكدًا إصابته وعلاجه منذ 4 سنوات من مرض السرطان، وظهرت والدته بجواره، معبرة هي الأخرى عن غضبها وحزنها الشديد على منتقدي نجلها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، منشورات ما بين متعاطف وداعم للشاب محمد قمصان محارب السرطان - كما أطلق عليه إعلاميًا- في رحلة علاجه من المرض اللعين، كما يؤكد، وكانت هناك أيضا منشورات أخرى تنتقده وتتهمه بادعائه للمرض.
 

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