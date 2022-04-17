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القبض على الفنان إبراهيم السمان وفريق العمل أثناء تنفيذ مقلب في رمضان

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Teads
الأحد، 17-04-2022 09:23 ص

أثار برنامج كريزي تاكسي خلال الساعات القليلة الماضية، الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر القبض على فريق عمل البرنامج، ليتساءل الجميع عن سبب احتجازهم.
بينما كان يُصور فريق عمل برنامج "كريزي تاكسي" حلقة البرنامج، بعد أذان الظهر، مع أحد المواطنين، مختلقين واقعة خطف على سبيل الترفيه، في منطقة العجوزة، فوجئوا بالشرطة تُلقي القبض على فريق العمل، بتهمة خطف أحد المواطنين.
كان المشهد وجود مشاجرة وشد وجذب بين عدد من المواطنين وبجوارهم يقف تاكسي، فقامت عناصر الشرطة على الفور بإلقاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة.
حاول فريق العمل شرح طبيعة عمل البرنامج لعناصر الشرطة المتواجدين في المنطقة، إلا انهم شددوا على ضرورة احتجاز فريق العمل وعرضهم على النيابة، حيث أن قسم شرطة العجوزة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بتعرض شخص للخطف داخل سيارة بأحد شوارع العجوزة.
الإفراج عن فريق العمل
كان قد تم ضبط أفراد من فريق عمل برنامج "كريزي تاكسي" قبل الإفطار، واتهماهم بخطف مواطن، والتصوير بدون الحصول على تراخيص، وباشرت الأجهزة الأمنية التحريات حول الواقعة.
أكدت التحريات الأولية، على أن الواقعة تصوير برنامج ترفيهي، يختلق خلاله فريق العمل واقعة خطف لأحد المواطنين على سبيل الترفيه، وقررت جهات التحقيق في الجيزة، الإفراج عن مقدم برنامج "كريزي تاكسي" وأفراد فريق العمل المحتجزين.

من هو مقدم برنامج كريزي تاكسي
مقدم برنامج كريزي تاكسي هو الفنان إبراهيم السمان الذي يعمل مع فريق العمل على إعداد  برامج الكاميرا الخفية بطبيعتها الكوميدية الخفيفة، يكون بطلها المواطن العادي، حيث يجسد إبراهيم على مدار أيام شهر رمضان الكريم، 30 شخصية يقدم من خلاله البرنامج.
حصد برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الأول جماهيرية واسعة، بينما كان يتم عرضه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ما شجع فريق العمل على تقديم موسم ثاني منه وثالث عبر فضائيات التلفزيون.
 

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