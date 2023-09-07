القبض على الداعية أمير منير بعد جدل تطبيق العمرة

الخميس، 07-09-2023
12:15 م
ألقت قوات الأمن القبض على الداعية أمير منير
، بعد حالة الجدل التي أثارها بحديثه عن عمرة البدل، مقابل 4 آلاف جنيه.
وأعلن الداعية الدكتور محمد الغليظ القبض على صديقه أمير منير
للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده للنائب العام من أحد المحامين.
وأثار الداعية أمير منير
جدلا في مصر بسبب فيديو نشره على "فيسبوك"، أعلن فيه عن تطبيق لأداء العمرة للآخرين مقابل سداد 4 آلاف جنيه مصري.
وأثار هذا الفيديو غضبا واسعا في مصر، ودفع الأزهر ودار الإفتاء إلى التدخل للرد وحسم الجدل، فيما أعلن المحامي هاني سامح تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الداعية.
وقال مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف في بيان "تعظيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام من تعزيز التواصل الروحي والإيمان بالله والتعلق به سبحانه".
كما تدخلت دار الإفتاء وقالت في بيان إن "الله عز وجل شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية، ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه".
وأضافت الإفتاء: "من باب التيسير على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، أجازت الشريعة الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة، وبعض الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، و لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها".