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"عمرة مقابل 4 آلاف جنيه".. من هو الداعية أمير منير الذي أثار الجدل؟

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أمير منير
الإثنين، 04-09-2023 12:24 م


أثار الداعية أمير منير، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاحتماعي، لترويجه أحد التطبيقات الجديدة، المتخصصة بـ"العمرة البديلة"، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفيين.
وعلى حسابه الشخصي في "فيسبوك"، نشر أمير منير مقطع الفيديو، ليعلن عن فرصة أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيها، كاشفا طريقة استخدام هذا التطبيق.
وأوضح الداعية الإسلامي أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص آخر، مما أثار جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز المعلومات عن أمير منير:

- يعد أمير منير أحد دعاة "سوشيال الميديا" كما وصفه الجمهور.

- من مواليد ١٩٨٣، وخريج كلية صيدلة.

- يقدم محتوى ديني عبر صفحته على "فيسبوك" وبه قناة على يوتيوب.

- يعد برنامج إيه المشكلة مع الداعية "محمد الغليظ" عبر يوتيوب.

- عُرف عنه بعشقه لفتاوى التريند رغم أنه ليس أزهريًا.

- في يوليو ٢٠١٩ أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بشأنه وأكدت أنه ليس له علاقة بها، وغير مصرح له بالخطابة.

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