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ضبطها تخونه قبل 5 أيام من زواجهما.. مفاجأة في شنق شاب على يد خطيبته(صور)

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مريم
Native
Teads
الأحد، 04-12-2022 09:24 ص


كشف أحد أقارب الشاب المقتول أمير ياسر على يد خطيبته مريم، داخل شقة الزوجية قبل أسبوع من زفافه في محافظة الغربية، مفاجأة بشأن الجريمة البشعة، وسلاح الجريمة.

وقال أحد أقارب المجني عليه، إن الشاب المتوفى كان ذاهبا لإنهاء بعض تجهيزات الزواج داخل شقته استعدادا للزفاف الجمعة المقبلة.
وأشار إلى أن القتيل تفاجأ بخطيبته داخل الشقة مع شاب في وضع "مخل"، ولكنها سارعت لخنقه بغطاء رأس خوفا من الفضيحة، لافتا إلى اتصال المتهمة بوالدة المجني عليه لتخبرها بأن ابنها مغمى عليه، ونقلته للمستشفى.

وتبين من الكشف الطبي، وجود آثار خنق على عنق الشاب، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة وتحويل الجثة لمستشفى المنشاوي لعرضها على الطب الشرعي.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا كشفت فيه عن مُلابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (سائق مركبة توك توك، وزوجته- مقيمان بدائرة القسم) بقيام نجلهما بالانتحار شنقاً داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم والمقرر زواجه بها.

وأضاف البيان، بالانتقال وسؤال (خطيبة المتوفى - مقيمة بدائرة القسم) أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما ، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك، ولدى معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه لم يتجاوب معها .

وأوضح البيان، أن الفتاة قامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبى، فقامت بالاتصال بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة القسم) والذى حضر وبرفقته (نجل عمه -  مقيم بدائرة القسم) وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى ، إلا أنهم فوجئوا بوفاته.. وبسؤال المذكوران أيدا ما سبق.

وبسؤال والدى المتوفى أيدا ما سبق واتهم خطيبة نجله بالتسبب فـى سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للانتحار.

وقال والد أمير، عريس المحلة، في أول ظهور له، إنّ خطيبة ابنه لم تكن إنسانة طبيعية، مؤكدًا أن ابنه كان دائم الخلافات مع خطيبته بسبب شكه في سلوكها.
وأضاف والد أمير، أنّ ابنه أمير كان ينتظر بفارغ الصبر عقد القران وإتمام الزواج من خطيبته مريم (حُب عمره)،  مؤكدًا أن ابنه كان يريد أن يحافظ عليها وقرر منعها من "النزول إلى السوق" بعد إتمام الزواج، وذلك للمحافظة عليها وتلبية كافة متطلباتها.
وتابع: صباح يوم الواقعة حدث خلاف بين أمير ومريم؛ وعلى إثرة قامت مرم بشنقه بطرحه، وأبلغتنا أنه هو من شنق نفسه. مشيرًا إلى أن سبب الخلاف الدائم شكه في سلوكها.

وعن سبب عدم إنهاء خطبة "مريم وأمير" بسبب سلوكها، قال والد عريس المحلة، إنّ ابنه كان "يعشق مريم" وكان يريد اتمام عقد القران والزفاف في أقرب وأسرع وقت.

 

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