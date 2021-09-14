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العثور على مدرب كرة قدم نادي الصيد غارقًا في ترعة (صورة)

saiyd-club
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Native
الثلاثاء، 14-09-2021 02:16 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم علي جثة شاب غارق في العقد الرابع من عمره طافية في مياه ترعة الهويس"محلة زياد _ الراهبين" في ظروف غامضة ، عقب اختفائه عن منزل أسرته في ظروف غامضة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال الجثة ونقلها للعرض على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا قبل دفنه بمعرفة أسرته بمقابر العائلة.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد باختفاء المدرب الشاب  أحمد جمال المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الصيد في ظروف غامضة طوال الأسبوع الماضي .
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمشاركة كل من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مباحث مركزي سمنود والمحلة لكشف غموض واقعة .
ونجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في  العثور علي جثة المدرب الشاب غارقا في مياه ترعة الهويس بخط "الراهبين_ محلة زياد" وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري انتشال جثمانه ونقله بسيارة إسعاف إلي الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق  والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

 

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