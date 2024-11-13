العثور على فيديو صادم في هاتف نجل محمد حسان يتسبب في القبض على اثنين آخرين

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على اثنين من المتهمين الجدد في قضية نجل الداعية الشيخ محمد حسان، بعد أن ظهرا في مقطع فيديو معه وكانوا يحملون سلاحًا ناريًا.

جاءت هذه الخطوة بعد اعتراف نجل الداعية بتورطهما معه، عقب إلقاء القبض عليه في منطقة أكتوبر، وبحوزته مواد مخدرة، شملت "حشيش" وأقراص "تامول".

وعند استجوابه، أقر نجل الداعية بأن السلاح الناري الظاهر في مقطع الفيديو على هاتفه يعود إليه، وأنه قام بإيداعه لدى المتهمين الجدد، وهما "ع. م" محاسب يبلغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه "م. م"، طالب هندسة بعمر 26 عامًا، وكلاهما من سكان منطقة دكرنس بالدقهلية، وعليه انطلقت مأمورية أمنية وتم القبض على الشقيقين.

وأفاد المتهمان بأن الفيديو المصور كان خلال حفل زفاف شقيق نجل الداعية.

من جهتها، أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لنجل الداعية، الذي كان يعمل مدير تسويق في قناة تليفزيونية شهيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.