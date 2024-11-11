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تفاصيل القبض على نجل الشيخ محمد حسان متلبساً بـ"مخدرات وسلاح"

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الإثنين، 11-11-2024 01:10 م

 

 

ألقت أجهزة الأمن القبض على نجل الداعية محمد حسان وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش" وأقراص "تامول" وسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر.

وقال يسري البدري مدير تحرير المصري اليوم خلال مداخلة مع برنامج الحكاية، أنه أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، اشتبهوا في قائد سيارة وتم استيقافه وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 26 عاما وهو نجل الداعية الشهير محمد حسان.

وأوضح أنه بتفتيش سيارة الشاب الذي يعمل مدير إدارة تسويق بقناة تلفزيونية شهيرة، عثر على 4 قطع كبيرة من "الحشيش"، و3 أقراص مخدرة "تامول"، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر.

وأضاف، تم تحرير محضر بالواقعة، واعترف الشاب بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي والسلاح لتقطيع المخدرات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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