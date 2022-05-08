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العثور على جثة فنان داخل شقته بمنطقة الهرم في حالة تعفن

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العثور على جثة فنان داخل شقته بمنطقة الهرم في حالة تعفن

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Native
Teads
الأحد، 08-05-2022 10:53 ص

كشفت جهات التحقيق، ملابسات واقعة العثور على جثة ممثل سينمائي سوري الجنسية داخل شقة مستأجرة في منطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم.
وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الممثل الكومبارس والذي يبلغ من العمر 70 عامًا، تبينّ أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، ولم يتم العثور على ثمة إصابات ظاهرية.
وبمعاينة الشقة تبينّ سلامة جميع النوافذ ولا توجد آثار بعثرة بالشقة، وعُثر على متعلقات «الكومبارس» وأدوية القلب والضغط الخاصة به.
وأفاد مالك الشقة والجيران، خلال التحقيقات، بأنهم اشتموا رائحة كريهة تنبعث من شقة «السوري» وعثروا على جثة «الأخير» في حالة تعفن.
وصرحت جهات التحقيق، بدفن جثمان المتوفى، وما تزال التحقيقات مستمرة.
 

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