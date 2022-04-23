السبت 23 أبريل 2022
توقيت مصر 21:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

محمد صلاح يخرج عن صمته: أنا الأفضل في العالم لهذا السبب

فرج عامر يؤكد مجددًا ويتحدى: إعادة مباراة مصر والسنغال وهذا مصدري

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

ADS
 

سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

unnamed-1-4
ا
Native
Teads
السبت، 23-04-2022 10:51 ص

تكثف الجهات الأمنية في محافظة الجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة في أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.
وانتقلت فرق المباحث إلى مكان الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من الشهود؛ لكشف مزيد من التفاصيل، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية السيدة، وغموض الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

485714_0

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

image

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

420161510175461المتهمة-بقتل-القطامية

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

أخبار متعلقة

Capture

فيديو صادم.. استخراج جثة مغني أمريكي بعد دفنه بأيام والاحتفال به