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العثور على المواطن المفقود بالقاهرة جثة هامدة في أحد الشوارع

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الثلاثاء، 04-06-2024 09:55 ص

 

عثرت أجهزة الأمن، أمس الاثنين، على جثة المواطن السعودي المفقود في القاهرة هتان شطا.

وقالت مصادر، إن أجهزة الأمن عثرت على الجثمان في أحد الشوارع وتم فحصه حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. حسب "العربية.نت"

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية، أنه تم العثور على المواطن المفقود في مصر هتان بن غازي شطا متوفياً.

وأوضح المصدر أن التشخيص الأولي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وأرجع ذلك إلى تدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية ربما بسبب قلة الطعام.

وأكد المصدر الأمني أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، خصوصاً بعدما عاينت النيابة العامة والجهات المعنية جثة المجني عليه، وتم إيداع جثة الشاب ثلاجة أحد المستشفيات.

وكشف عن اتصالات تجري حالياً بين جهات التحقيق و السفارة السعودية في القاهرة لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان استعداداً لنقله إلى المملكة.

وكان هتان اختفى يوم 22 أبريل الماضي في القاهرة الجديدة، بعدما خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته.

 

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