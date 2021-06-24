الشيخة لطيفة تخرج عن صمتها بشأن منعها من السفر

الخميس، 24-06-2021
10:46 ص
أصدرت الشيخة لطيفة
، ابنة حاكم دبي
، محمد بن راشد آل مكتوم،
بيان
ا، للرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” “إنها محتجزة رغما عن إرادتها”.
وأكدت الشيخة لطيفة
، خلال البيان
“إنها تتمتع بحرية السفر”.
وقالت: “زرت مؤخرا ثلاث دول أوروبية في إجازة مع صديقتي. طلبت منها نشر بعض الصور على
الإنترنت لأثبت للنشطاء أنني أستطيع السفر متى شئت”.
وصدر البيان
بناء على توجيهات الشيخة لطيفة
للرد على أسئلة
من “رويترز”.
وقالت في البيان
: “أتمنى أن أعيش حياتي الآن بسلام ودون المزيد
من المتابعة الإعلامية. وأشكر الجميع على أمنياتهم الطيبة”.