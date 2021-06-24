الجمعة 25 يونيو 2021
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تدهور الحالة الصحية لـ جيهان السادات

دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

شاهد/ كاميرا مراقبة توثق لحظات حميمية بين وزير صحة ومساعدته داخل مكتبه

ADS
 

الشيخة لطيفة تخرج عن صمتها بشأن منعها من السفر

Capture
ا
Native
الخميس، 24-06-2021 10:46 ص

أصدرت الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بيانا، للرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” “إنها محتجزة رغما عن إرادتها”.
وأكدت الشيخة لطيفة، خلال البيان “إنها تتمتع بحرية السفر”. وقالت: “زرت مؤخرا ثلاث دول أوروبية في إجازة مع صديقتي. طلبت منها نشر بعض الصور على الإنترنت لأثبت للنشطاء أنني أستطيع السفر متى شئت”.
وصدر البيان بناء على توجيهات الشيخة لطيفة للرد على أسئلة من “رويترز”.
وقالت في البيان: “أتمنى أن أعيش حياتي الآن بسلام ودون المزيد من المتابعة الإعلامية. وأشكر الجميع على أمنياتهم الطيبة”.
 

إقرأ ايضا

unnamed

الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

16637169111598631355

تدهور الحالة الصحية لـ جيهان السادات

download

دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة

أخبار متعلقة

الشرطة-السعودية-1

بيان عاجل من شرطة تبوك بالسعودية

1547806_0

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت