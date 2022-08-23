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الشرطة الإيرانية تعتقل مشهور مواقع التواصل «شهاب ملح» المثير للجدل

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الشرطة الإيرانية تعتقل مشهور مواقع التواصل «شهاب ملح» المثير للجدل

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شهاب ملح
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الثلاثاء، 23-08-2022 10:23 ص

تداولت وسائل إعلام أنباء نقلا عن مصادر، بإلقاء السلطات في إيران القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في إيران والخليج شهاب مرتضى غفوري المعروف باسم "شهاب ملح".
وأكد حساب ”جلاد المشاهير“ على سناب شات، الذي يغطي أخبار المشاهير، أنه ”تم إيقاف شهاب ملح مدة 3 أيام من قبل السلطات في بلاده“.

ولم تتضح الأسباب التي دفعت السلطات الإيرانية لتوقيف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حساب ”شهاب ملح“ في ”سناب شات“ اختفى منذ عدة أيام، فيما كان آخر ظهور له عبر خاصية ”ستوري“ في حسابه في ”إنستغرام“ قبل 12 ساعة، وهو يروج فيها لعطره الجديد.

كما نشر مقطع فيديو يوثق تأثيثه الفيلا الخاصة به في إمارة دبي.

ومن غير المعروف إن كان ”شهاب ملح“ نشر بنفسه على حسابه في ”إنستغرام“ وقد خرج بعد أنباء القبض عليه أم يتولى شخص آخر النشر على حسابه.

وسبق أن كشف المشهور الإيراني قبل نحو أسبوع عن وجود مشاكل بينه وبين أقرباء له، ومحاولتهم الإضرار به.
وخرج في حينها عبر حسابه في ”سناب شات“، طالبا من متابعيه إنقاذ جدته من أقربائه.

وأكد في منشور نشره أن ”بنات عمته يقمن بأذيته، وطلن والدته بالسوء“.
وأرجع شهاب سبب محاولة ”بنات عمته“ أذيته إلى ”حسدهن وغيرتهن“ منه، لافتا إلى أنه ”يستطيع وضع حد لهن“، وفقا لقوله.
 

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